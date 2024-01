Monza-Inter: probabili formazioni, orario e dove vederla in streaming e tv

L'Inter scende in campo contro il Monza da campione di inverno in questa ventesima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. I nerazzurri sono ancora senza Cuadrado, fermo ai box per l'operazione al Tendine d'Achille, e intanto Inzaghi studia il nuovo arrivato Buchanan. Dall'altra parte, invece, Palladino si prepara in vista della sfida che oltre a essere un derby regionale, rappresenta anche una stracittadina per il passato di Galliani in rossonero. Non c'è Di Gregorio che ha dato forfait nel fine settimana così come non dovrebbe esserci Colombo, indietro nel ballottaggio.

Dove vederla e orario

La partita va in scena all'U-Power Stadium alle 20.45, con i collegamenti che cominciano circa 15 minuti prima. È possibile vedere la partita in diretta televisiva sia su Dazn che su Sky, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4k oltre che Zona Dazn. La partita è disponibile anche in streaming sia su Now che sull'applicazione ufficiale di Dazn.

Probabili formazioni Monza-Inter

In vista di questo Monza-Inter, i brianzoli hanno perso un grande protagonista: Di Gregorio. Il portiere ha dato forfait lo scorso fine settimana, con Sorrentino che ha preso il suo posto. In attacco Dany Mota in avanti nel ballottaggio con Colombo. I nerazzurri non ha problemi di formazione con il solo Cuadrado indisponibile per infortunio.

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; D'Ambrozio, Izzo, Caldirola; Pedro Pereira, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, V.

Carboni; Mota. All. Palladino.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. All. S. Inzaghi.

L'arbitro

Monza-Inter, match valevole per la 20ª giornata di Serie A, è diretto da Antonio Rapuano di Rimini. Gli assistenti sono Peretti e Dei Giudici, mentre il quarto ufficiale è Volpi. Aureliano si occupa del Var, mentre a coadiuvarlo come Avar c'è Mazzoleni.

