Milan-Sassuolo, i voti: Theo Hernandez è sempre insidioso, ma Pegolo para tutto

G. DONNARUMMA 6.5Quando il Sassuolo si fa vedere nella sua area, lui risponde presente.CONTI 5Non si fa vedere molto in fase offensiva e va in difficoltà quando Boga lo punta.MUSACCHIO 5.5Spesso in ritardo su Boga. Si salva grazie alla sua intensità.ROMAGNOLI 5.5Prova a chiudere le falle della difesa rossonera.THEO HERNANDEZ 6.5È sempre quello più insidioso. Il Var gli annulla il gol per un fallo di mano di Kessie.KESSIE 5L’ivoriano sbaglia praticamente tutto. Fischiato al momento del cambio.BENNACER 4.5Gravissimo il suo errore dopo aver saltato Pegolo.BONAVENTURA 6Qualche spunto interessante, ma sbatte sulla fortezza eretta da Pegolo.SUSO 4.5Spento e spaesato.PIATEK 6Sta giocando in una maniera diversa e il Milan può giovarne da tutto questo. Difende palla, dialoga con i compagni. Deve trovare continuità in fase realizzativa.CALHANOGLU 6Anche lui come Bonaventura va più volte al tiro, ma trova spesso le risposte di Pegolo.PAQUETÀ 6Dà qualità al gioco e sfiora il gol dopo pochi secondi al suo ingresso.RAFAEL LEO 6.5Due tiri, una traversa e un palo.PIOLI 6Osa con Paquetà, ma il Milan non trova il gol.PEGOLO 7.5Salva il Sassuolo da ogni assalto del Milan. Migliore in campo, in risposta (agonistica, si intende) al bravo e giovani Turati.TOJAN 5.5Theo Hernandez dalla sua parte fa un po’ quello che vuole.MARLON 6Non è uno che si tira indietro nei duelli in campo.FERRARI 6Suggestivi le lotte con Piatek. Risponde colpo su colpo al polacco.KYRIAKOPOULOS 6Fa molte cose buone e commette qualche errore, ma è spesso in partita.MAGNANELLI 5.5Perde il pallone in mezzo al campo che potrebbe spianare la strada al gol di Bennacer.LOCATELLI 5.5Soffre in mezzo al campo quando il Milan va in pressing.BERARDI 6.5Il salvataggio su Bennacer vale un gol.DJURICIC 5.5Non fa quello che gli chiede De Zerbi. Non crea superiorità numerica in fase offensiva.BOGA 7Un giocatore che stiamo apprezzando da inizio campionato. Uno dei migliori di questo Sassuolo.CAPUTO 5.5Non gli arrivano moltissimi palloni, ma in generale non si fa trovare sempre pronto.DE ZERBI 6.5Guadagna un punto a San Siro, che non guasta mai.