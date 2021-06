Giroud più il riscatto di Tomori: Milan ad un passo dal doppio colpo di mercato

Giroud - Milan, ci siamo. Il club rossonero ha raggiunto un accordo di massima con il bomber francese e ora aspetta solo l'utimo segnale dal Chelsea per annunciare il primo colpo in attacco. L'operazione è stata portata avanti da Moncada, capo scout dei rossoneri, che è in ottimi rapporti con l'agente del goleador classe '86. Confermate anche le cifre: per Giroud, scelto come vice-Ibra, è pronto un contratto sui 3,5 milioni di euro a stagione. E non finisce qui. Perché il Milan ha già confermato Tomori, reduce da un'ottima stagione con la maglia rossoneri. Ai Blues verranno versati i 28 milioni di euro pattuiti lo scorso gennaio.

