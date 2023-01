Milan, a Salerno rientrano Theo e Giroud. Pioli: «Vogliamo rimanere nella storia. Maignan? Non so quando tornerà»

Riparte da Salerno la caccia del Milan al Napoli, capolista a +8. «Siamo tutti in una situazione anomala perché la sosta è stata lunga. C'è grande voglia di giocare. Abbiamo recuperato calciatori importanti, purtroppo rimediando qualche infortunio. La settimana prossima i ranghi si amplieranno», ha detto Stefano Pioli. Theo Hernandez e Giroud rientrano dopo la sconfitta Mondiale del 18 dicembre contro l'Argentina. E ora si può tornare a fare sul serio: «Non dobbiamo fare la corsa solo su noi stessi. Per provare a vincere il campionato servono tanti punti, più di 85 probabilmente. Bisogna vincere tante partite. Non dobbiamo andare troppo avanti con il pensiero, pensiamo solo alla gara di domani. Ci troveremo di fronte un avversario tosto, ma vogliamo ricominciare bene il nostro percorso». C'è, però, incertezza sui tempi di recupero di Maignan: «Quando rientra? Al momento non lo sappiamo. Le valutazioni ci dicono che ancora non è possibile spingere. Quindi non so le tempistiche, sicuramente non a breve. In generale, abbiamo quattro obiettivi, vogliamo vincere qualcosa. Lo ripeto alla squadra, anche se so che non ce n'è bisogno. Vogliamo rimanere nella storia del Milan e per farlo dobbiamo continuare a vincere. I tanti infortuni? Il responsabile sono io perché sono io a capo di tutto quello che succede qui a Milanello. Stiamo lavorando per diminuire il numero di infortunati». E su Inter-Napoli, Pioli ha concluso: «Mancano ancora tante gare».