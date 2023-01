Inzaghi aspetta il Napoli: «Non vediamo l'ora di giocare. Crediamo nello scudetto. Il rinnovo di Skriniar? Non mi preoccupa»

Primo big match del 2023. L'Inter si prepara a sfidare il Napoli, capolista. «Non vediamo l'ora di ripartire, abbiamo voglia di scendere in campo, lo scorso anno fu una partita emozionante che ci diede uno slancio per i mesi successivi. Sappiamo di affrontare una grande squadra a oggi l'unica imbattuta in Europa, un avversario un grande avversario ma ci arriviamo con grande voglia», ha detto Simone Inzaghi. «È una gara importantissima dove probabilmente la tensione sarà più dalla nostra parte, ma è il bello del calcio poter giocare partite del genere. Se sono preoccupato dalla situazione di Skriniar? No, lo conosco, è un ragazzo straordinario che in campo dà sempre tutto innamorato dell'Inter. Ho diversi giocatori in scadenza, ma so che ho una società forte sempre vicina e sta cercando di lavorare al meglio per tutte le situazioni in ballo».

E sullo scudetto: «Sì, ci credo. Mancano 23 partite alla fine, tanti punti in palio e l'Inter come le altre che stanno inseguendo hanno tutti la voglia di recuperare terreno contro un avversario che è la migliore in Europa. Complimenti a loro, all'allenatore, ai giocatori, alla società, ma tutti abbiamo la speranza di accorciare. Passa tutto dal campo, siamo un gruppo unito con tifosi straordinari che vuole vincere tutte le partite senza guardare le assenze». E su Lukaku, ha concluso: «Conosciamo le sue qualità, è tornato con grande voglia e predisposizione al sacrificio, ha avuto un infortunio alle prime giornate, ci dà soluzioni diverse e ci migliorerà ulteriormente. In generale, l'ho trovato bene, così come Lautaro, anche gli olandesi abbastanza bene. De Vrij ha avuto un colpo, Dumfries un rallentamento nei primi giorni ma sta tornando, Onana tranquillo e con voglia».