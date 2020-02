Mihajlovic, giornata di auguri social dal Bologna alla figlia: «Papà sei il mio super eroe, ti amo»

«Ho un debole per i super eroi, tanti auguri vecchietto. Sei il mio orsetto preferito, solo a te posso permetterti di rompermi....così. Ti amo papà». Così su Instagram Viktorija figlia di Sinisa Mihajlovic. Oggi l'allenatore del Bologna, che lotta contro la leucemia, compie 51 anni. Il suo club ha dedicato all’allenatore un video di oltre 7 minuti diffuso sul canale Youtube attraverso Twitter in cui tutta la famiglia rossoblù, dai giocatori allo staff tecnico, dai magazzinieri ai dirigenti, ha voluto fare gli auguri al serbo con un messaggio personale.

Mihajlovic dimesso dall'ospedale: «Le sue condizioni sono molto buone»

Panchina d'oro, a Mihajlovic il premio speciale del settore tecnico

C’è chi come Poli ha mandato un messaggio in serbo e chi, come Tomiyasu e Skov Olsen, ha preferito la propria lingua madre. Un messaggio universale tra «buon compleanno» e «ti voglio bene», chiuso con le parole del presidente Saputo. «Sono estremamente orgoglioso che tu sia il nostro allenatore – dice il patron rossoblù -. La determinazione che dimostri ogni giorno è incredibile e tutti noi dovremmo imparare da questo. Da parte della mia famiglia ti auguro tutto il meglio, ma come dico sempre ti voglio in salute. La salute al primo posto. Grazie e buon compleanno».



🥳 BUON COMPLEANNO MISTER 🥳 Tanti auguri da tutta la famiglia Rossoblù ❤️💙 Guarda il video completo ▶️ https://t.co/L5HMibXvKf#WeAreOne pic.twitter.com/n5lwb5EGC2 — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) February 20, 2020

Ultimo aggiornamento: 12:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA