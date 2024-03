Cesare Cremonini compleanno: compie 44 anni il cantautore di Bologna, nel 1999 il boom con i Lunapop e 50 Special

Ne ha fatta di strada la Vespa Special che ti mette le ali sotto i piedi: Cesare Cremonini compie oggi 44 anni, ovvero 25 anni dopo il successo dell'album ...Squerez? con l'hit 50 Special che ha segnato il decollo dei Lunapop poi proseguito dal 2002 fino alle stelle da solista dal front man bolognese. Da diciannovenne innamorato della musica pop a campione di classifiche e di incassi in tour sempre "esauriti".

Ecco Bologna, l'imprescindibile Bologna e suo il centro storico che ha solo due antichi "grattacieli" rispetto alla moltitudine di New York dove Cremonini ha riempito Times Square con un flash mob per cantare La stella di Brodway: roba che riporta al trionfo a Nuova York di Domenico Modugno con "Nel blu dipinto di blu" oltre sessant'anni fa.

Le Due Torri di Bologna restano sempre solo sfondo della vita e della carriera di Cremonini che insieme all'amico Gianni Morandi, vicini di posto in tribuna per tifare Bologna che di nuovo (un po') tremare il mondo fa, promuove una raccolta di fondi per salvare la malconcia Garisenda.

Ora per lui dai colli bolognesi il passo è corto per arrivare in tutto il mondo: in questi giorni è a Londra nei British Grove Studios di Mark Knopfler, dove hanno registrato star come i Rolling Stones e Who. Il cantautore bolognese è impegnato nel nuovo album con l'aiuto di Mike Garson, pianista di fama internazionale già al fianco di David Bowie. Al suo fianco anche il produttore Nick Patrick che ha realizzato album con Aretha Franklin, Beach Boys, Johnny Cash ed Elvis Presley.

Insomma un cambio di scenario rispetto agli inizi che lo stesso Cremonini ricordò con un post sui sociali nel 2017.

Il post del 2017

Oggi, 18 anni fa, usciva 50Special. La scrissi perché mia mamma, esasperata dal mio continuo pensare alle canzoni, (mancavano due mesi alla maturità..), mi ruppe la chitarra sulla schiena. Allora andai al pianoforte e mi uscì dalle dita. La feci sentire subito ad Erica, la mia musa del liceo, il giorno dopo a scuola, con il Walkman e le cuffiette. Lei mi disse senza esprimere alcuna emozione: "bella". Poi andò via. Il giorno in cui uscì presi la mia Vespa e andai in cerca del singolo in un negozio di dischi al centro borgo, fuori Bologna. Quel viaggio me lo ricordo come una delle esperienze più forti della mia vita. Andavo piano piano per godermi l'emozione, e ridevo, ridevo, ridevo che sembravo matto. Per me andava già bene così, ma poi 50 Special arrivò prima in classifica, a sttembre, dopo una lunga e divertentissima estate in continua ascesa.

Da lì in poi tutto è cambiato, non ricordo moltissimo di com'era la mia vita prima che quella canzone di 3.30 me la cambiasse. Mi basta però, come oggi, girare per i colli in una giornata serena, e in attimo sono ancora 18enne che rido mentre corro verso i miei sogni. Tanti auguri 50Special.

Gli auguri della fidanzata

A celebrare il 27 marzo e i 44 anni del cantautore anche la fidanza Giorgia Cardinaletti, giornalista del Tg1, con una "storia" si Instagram

