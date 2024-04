Ambra Angiolini, festa di compleanno a sorpresa con l'ex Francesco Renga: «Grazie per l'amore e il rispetto che ci portiamo da sempre»

Ambra Angiolini compie 47 anni. Per l'occasione la figlia della showgirl, Jolanda Renga, ha organizzato una festa a sorpresa a cui hanno partecipato anche suo papà Francesco Renga e suo fratello Leonardo. Il tutto è stato condiviso sui social: al suo ritorno a casa Ambra ha trovato palloncini, festoni e torta ad attenderla, insieme ai suoi affetti più cari. «Buon compleanno mammona», è il commento di Jolanda a una foto postata su Instagram in cui si vede la famiglia riunita con mamma Ambra intenta a soffiare sulle candeline.

Ambra Angiolini, compleanno in famiglia con Francesco Renga

L'ex ragazza di "Non è la Rai" ha voluto ringraziare i figli e l'ex marito con un post sui social: «Un giorno bellissimo in cui si piange e si ride e si torna piccoli… Avanti ci vado fiera, ma il cuore è ancora alle scuole elementari. Grazie a Jolanda per avermi donato tutto l’amore che si può in 12 ore, grazie a Leo per tutto quello che sente, grazie al papo dei miei figli per l’amore ed il rispetto che ci portiamo da sempre, grazie ai miei parenti per scelta».

Dopo la festicciola in famiglia, Ambra ha trascorso la seconda parte del suo compleanno insieme ad amiche e amici prendendo parte a una serata karaoke. La Angiolini è attualmente impegnata in una tournée teatrale nei panni di Oliva Denaro.