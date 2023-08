Messi seguito come un'ombra dalla "super" guardia del corpo

Un marcatore così stretto Lionel Messi, probabilmente, non lo ha mai avuto alle costole. Yassine Chueko è infatti la guardia del corpo personale dell'attaccante dell'Inter Miami. Chueko, ex Navy Seal con esperienza in missioni militari in zone di conflitto, è un esperto di arti marziali, box, MMA e taekwondo. In poche settimane, è diventato l'ombra di Messi, proteggendolo praticamente sempre: durante i suoi momenti sul campo da gioco, mentre interagisce con i fan e anche nella vita quotidiana con la sua famiglia. Questa decisione è stata presa dal club gestito di David Beckham, che intende garantire massima sicurezza alla stella del calcio mondiale nella sua nuova avventura negli Stati Uniti.

👮‍♂️🇦🇷 During Inter Miami matches, Leo Messi is followed by an ex-US Navy Seal for maximum security.



The bodyguard is a martial arts, boxer and taekwondo expert. He can be seen even following him during matches. pic.twitter.com/Gl8n1UzHXV

