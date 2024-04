Gisele Bündchen inseguita dai paparazzi scoppia in lacrime a un controllo della polizia in Florida

Durante un controllo di routin a Surfside, in Florida, la top model brasiliana Gisele Bündchen è stata fermata da un agente di polizia. Un video registrato dalla body camera dell'agente del Miami Police Department mostra la modella, ex moglie della stella NFL Tom Brady, visibilmente emozionata. Tra le lacrime, Bündchen esprime tutta la sua frustrazione per essere costantemente seguita dai paparazzi, dichiarandosi stanca di questa pressione. L'ufficiale le ha suggerito di denunciare l'increscioso episodio prima di consentirle di proseguire.