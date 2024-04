Torino, manifestanti danno fuoco alle gigantografie dei leader G7

(LaPresse) Hanno dato fuoco alle gigantografie con i volti dei leader dei Paesi del G7 - dal premier britannico Rishi Sunak al presidente francese Emmanuel Macron - i manifestanti contro il forum dei sette grandi Paesi della terra che sono giunti a Venaria Reale (Torino). In via Andrea Mensa hanno trovato uno sbarramento delle forze dell'ordine schierate in assetto anti-sommossa per impedire l'accesso alla Reggia di Venaria, dove da lunedì si svolgerà il G7 Clima Energia e Ambiente. Hanno accesso un falò in mezzo alla strada e gettato i cartonati fra le fiamme. "Verranno travolti dall'opposizione che continuiamo a fargli e non smetteremo mai", hanno gridato dal megafono sventolando bandiere della Palestina e No Tav. Intonati cori in particolare contro il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.