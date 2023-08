Sardar Azmoun, chi è l'attaccante a un passo dalla Roma

L'attaccante è stato scelto: Sardar Azmoun, iraniano, è in arrivo alla Roma. Un ritorno di fiamma per Pinto visto che due estati fa, alla disperata ricerca di un sostituto di Edin Dzeko, il gm portoghese aveva pensato all'allora attaccante dello Zenit che poi è passato al Bayer Leverkusen. Un pallino quindi, tornato prepotentemente in corsa nel momento in cui anche l'operazione Zapata è andata a farsi benedire. I suoi connazionali lo chiamano il "Messi dell'Iran". Con le dovute proporzioni i colpi ci sono. Nel suo Paese è una vera stella. Classe 1995, è stato anche vicino alla Lazio: Tare infatti lo voleva portare a Formello, ma poi il suo destino è rimasto ancorato alla Russia, prima del passaggio in Germania dove con Xabi Alonso di spazio ne ha trovato davveto poco. E pensare che il padre lo voleva pallavolista, visto che è stato uno dei più importanti atleti iraniani di questo sport. Ma un provino gli fece cambiare idea, e si dedicò al pallone. Sicuramente i risultati sono stati migliori e anche i guadagni: c'è davvero un'enormità sotto questo aspetto tra i due sport.

