Roma, Pinto a Londra in cerca di plusvalenze: sul piatto Ibañez e Kluivert. In entrata Scamacca, ma solo in prestito

Ieri sera, con qualche ora d’anticipo, Tiago Pinto è sbarcato a Londra: la missione è vendere giocatori per totalizzare una plusvalenza di 30 milioni. Non solo, anche se il club non conferma, la trattativa per Gianluca Scamacca con il West Ham è molto calda. I suoi agenti si trovano nella City e il giocatore nelle ultime ore avrebbe anche parlato con Mourinho, pure lui in Inghilterra per incontrare il presidente dell'Al-Ahli. Alcuni media inglesi hanno azzardato che nella trattativa potrebbe rientrare Karsdorp, ma la Roma lo vuole ingaggiare in prestito con diritto di riscatto (gli Hammers puntano all’obbligo). Tornando alle cessioni, sono principalmente due i calciatori da piazzare: Roger Ibañez e Justin Kluivert. Il difensore è stato offerto al Tottenham e al Chelsea, il costo del tesserino è fissato a 30 milioni anche alla luce del fatto che a bilancio è a ancora a 3 milioni e il 10% della plusvalenza andrà girato all’Atalanta.

L’esterno d’attacco figlio d’arte, invece, potrebbe andare al Bournemouth a titolo definitivo a circa 10 milioni (lo stesso club che avrebbe acquistato Zaniolo lo scorso gennaio).

Il Valencia, che lo aveva tesserato in prestito con diritto di riscatto, non lo ha confermato lasciando scadere l’opzione per assicurarselo a 15 milioni. In parallelo si lavora alla cessione di Volpato al Sassuolo per 9 milioni, il procuratore Francesco Totti sta gestendo l’operazione assieme alla Roma e agli emiliani. Nella trattativa potrebbe rientrare anche Missori. A rischio cessione Zalewski che rappresenterebbe una plsuvalenza totale dato che è un giocatore cresciuto nel vivavio. Pinto lo valuta 20 milioni e il club interessati sono West Ham, Bournemouth e Nottingham Forest.