Frosinone, immigrato accoltellato in piazza Pertini: la polizia sulle tracce di un connazionale

Un immigrato del Gambia di 30 anni è stato accoltellato questo pomeriggio da un suo connazionale presso la stazione degli autobus in piazza Pertini di Frosinone. Il trentenne, che risiede a Ferentino, è stato colpito all'addome con una arma da taglio. Soccorso da una ambulanza del 118 lo straniero è stato trasportato in codice rosso presso l' ospedale "Spaziani" dove i medici lo hanno sottoposto ad una Tac proprio per scongiurare eventuali lesioni agli organi vitali. Al momento del soccorso il ragazzo che era vigile avrebbe riferito di conoscere il suo accoltellatore. Sul posto sono giunti gli agenti della sezione Volanti unitamente ai colleghi della polizia scientifica. I poliziotti hanno avviato le indagini per risalire all'autore dell'accoltellamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA