Nucleare in Italia, come funzionano i mini-reattori (grandi come un container): quelli di quarta generazione bruceranno le scorie

L’Italia punterà sul nuovo nucleare per sostenere le fonti rinnovabili, dai pannelli fotovoltaici, alle pale eoliche fino ai bacini idroelettrici, nella produzione di energia che guarda alle emissioni zero. Il Piano Nazionale integrato Energia e Clima (Pniec) che il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica consegnerà a Bruxelles entro giugno, ci sarà dunque anche l’atomo, con la fissione prevista con i mini-reattori già intorno al 2030 e l’energia da fusione che arriverà a ridosso del 2050.

Mini reattori nucleari, i primi impianti in 4 anni. «Garantiranno il 20% dell'energia nazionale»

Ma niente a che fare con le vecchi reattori nucleari chiusi 40 anni fa, oppure con i nuovi più moderni del tipo francese. Per riagganciare in treno di un energia pulita sicura l’Italia si è schierata all’ultimo G7 Clima, ambiente ed energia di Venaria Reale tra quei paesi (tutti tranne la Germania) che puntano a sfruttare i mini-reattori ancora in sperimentazione con una sicurezza intrinseca molto aumentata.