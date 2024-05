Il nucleare entra ufficialmente nella strategia energetica italiana. E punta, a regime, a un contributo pari a circa il 20% nel mix energetico del Paese che si reggerà per il resto soprattutto sulle rinnovabili. L’Italia potrebbe avere, secondo le proiezioni oggi sul tavolo del governo, almeno 15 mini-reattori capaci di sostenere e integrarsi con la filiera, il mondo delle utilities e sopratutto con le imprese energivore, che oggi più di tutte soffrono per i costi dell’energia. Quello che si immagina è un mondo, non più così lontano, oltre il 2030 in cui un distretto industriale potrà decidere di costruire il suo mini-reattore, grande poco più di un container, a costi accessibili e nella massima sicurezza.

La portaerei nucleare francese de Gaulle parte per l'Operazione Akila: al via la missione Nato nel Mediterraneo