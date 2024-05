Venerdì 3 Maggio 2024, 20:23

Lunedì prossimo parte il collocamento della quarta emissione del Btp Valore con scadenza sei anni e un tasso minimo garantito al 3,35% dal primo al terzo anno e al 3,90% dal quarto al sesto. Il titolo di Stato, che è dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori e che nelle sue tre precedenti edizioni ha avuto un certo successo raccogliendo oltre 50 miliardi di sottoscrizioni, potrà essere comprato fino a venerdì 10 maggio, salvo chiusura anticipata. Le cedole saranno pagate trimestralmente ed è previsto un premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito per chi manterrà l’obbligazione fino alla scadenza e la consueta tassazione agevolata dei titoli di Stato al 12,5%. L’investimento minimo è di 1.000 euro.

Btp valore, nuova asta lunedì 6 maggio: durata, investimento minimo, rendimenti e dove si acquista

Conviene?

Ma conviene prenderlo? Facciamo il punto sulle caratteristiche dell’emissione. Le cedole trimestrali sono state pensate con un meccanismo definito di 'step-up', cioè pagano un certo tasso fisso per i primi tre anni e un nuovo tasso fisso, più elevato, per i successivi tre. Un sistema pensato per incentivare i risparmiatori a tenere il titolo in portafoglio e a non venderlo prima della scadenza. Attualmente un Btp con scadenza di sei anni sul mercato rende intorno al 3,5%, quindi il tasso proposto dal Tesoro per questa emissione, nella media fra i primi tre anni e gli ultimi tre, è leggermente più generoso.

Il taglio dei tassi

Va tenuto poi conto che gli analisti si attendono a breve un taglio dei tassi da parte della Banca centrale europea. E che quindi il valore del titolo nei prossimi mesi potrebbe salire. Ma per le obbligazioni di questo tipo le oscillazioni di prezzo possono essere significative e anche prolungate, nonostante comunque ci sia la garanzia del rimborso integrale del capitale investito alla scadenza. Chi volesse riscattare il proprio investimento prima dei sei anni deve quindi mettere in conto anche la possibilità di dover vendere il titolo a un prezzo più basso rispetto a quello di acquisto, registrando una perdita. «È fondamentale capire se il Btp Valore sia uno strumento in linea con il proprio profilo di rischio, obiettivi e orizzonte temporale - osserva Roberto Rossignoli, di Moneyfarm -. È importante poi ricordare - prosegue - che esistono investimenti alternativi in grado di generare rendimenti più elevati. Come sempre, la parola chiave resta “diversificare”, cioè non concentrare il rischio su un solo strumento».