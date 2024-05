Ucraina, Tajani: «Nessun soldato italiano andrà a combattere»

EMBED





(LaPresse) "Noi non siamo in guerra con la Russia, nessun soldato italiano andrà a combattere in Ucraina perchè un conto è difendere il diritto internazionale un conto è fare la guerra alla Russia. Noi chiediamo solo alla Russia il rispetto del diritto internazionale. La situazione è in fase di evoluzione, speriamo che alla fine prevalga il buon senso, che la Cina dica una parola a Mosca e faccia ragionare il Cremlino. Stiamo lavorando nella stessa situazione Medio Oriente. Sono stato tre giorni fa a Riad abbiamo una visione comune, bisogna lavorare per un cessate il fuoco, liberare gli ostaggi e speriamo che prevalga il buon senso". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della presentazione del nuovo libro di Paolo Del Debbio a Roma.