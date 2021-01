L'ultimo acquisto del City: lo sceicco Mansour ha comprato la FA Cup

Il Manchester City "vince" il primo trofeo stagionale. No, non è la Carabao Cup, in cui però la squadra di Guardiola ha conquistato la finale (contro il Tottenham), ma la FA Cup. Un'edizione speciale però, cioè il primo storico trofeo ancora in circolazione. E l'ha fatto all'asta, grazie alle disponibilità del suo proprietario, lo sceicco Mansour.

L'asta si è tenuta lo scorso 29 settembre a Londra, ma la notizia è diventata pubblica solo nelle ultime ore dopo la comunicazione ufficiale proprio del Manchester City. Il trofeo è quello che è stato utilizzato per premiare la squadra vincitrice tra il 1896 e il 1910. Un pezzo più unico che raro («un tesoro nazionale» l'ha definito il banditore della nota casa d'aste Bonhams di Londra) che lo sceicco Mansour Bin Zayed Al Nayhan si è aggiudicato per 759.052 serline. Adesso verrà girato in prestito al National Football Museum che ha sede a Manchester.

