Fa Cup, è il Chelsea la prima finalista: battuto il City. Vince il Bayern, ma Flick lascia

È il Chelsea la prima finalista di Fa Cup. La squadra di Tuchel batte 1-0 il Manchester City e aspetta domani di conoscere l'avversaria: l'altra semifinale sarà tra Leicester e Southampton. L'ha decisa Ziyech, nella ripresa, dopo una bella azione iniziata da Mount e rifinita da Werner. I tre acquisti estivi dei Blues hanno fatto la differenza. Salta il triplete per Guardiola, che perde anche De Bruyne a inizio ripresa per un problema alla caviglia. Le condizioni del belga verranno valutate nelle prossime ore, anche in vista della gara di Champions League contro il Psg, che i Citizens dovranno affrontare tra due settimane.

BUNDESLIGA

Il Bayern Monaco ha praticamente chiuso la Bundesliga, con la vittoria per 3-2 sul campo del Wolfsburg, che permette ai campioni in carica di volare a +7 sul Lipsia. Ma la notizia è un'altra: Hansi Flick, alla fine della stagione, lascerà i bavaresi. Lo ha annunciato lo stesso tecnico in diretta alla fine della gara. Per lui è pronta la panchina della selezione tedesca, con Allegri e Nagelsmann i maggiori candidati al momento a sostituirlo. Una notizia che Flick ha prima dato ai calciatori all'interno dello spogliatoio e poi ha reso pubblica. Troppo forte il richiamo della Nazionale per uno che ha già vissuto, come assistente di Loew, momenti entusiasmanti. Si chiude evidentemente un'era in casa Bayern Monaco. Nelle altre gare di giornata vittorie importanti del Leverkusen (3-0) sul Colonia, e del Borussia Monchengladbach (4-0) col Francoforte.

