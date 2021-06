Non può più tornare indietro, ormai il passo è compiuto. Lotito ha fatto ieri l’offerta a Sarri e ha ricevuto il suo sì, eppure la firma sta diventando già un giallo. Ieri a mezzanotte Tare assicurava a tutti che l’accordo fosse stato raggiunto e mancassero solo i dettagli per il grande annuncio. Oggi a Formello però c’è un inquietante silenzio e Lotito dice che per la firma ci vorrà ancora tempo. Cosa sta succedendo? L’agente Ramadani e Tare sono stati sino a tarda notte al lavoro, ma qualcuno lascia trapelare che Lotito all’ultimo abbia fatto un piccolo passo indietro rispetto al biennale (con opzione per il terzo anno) inizialmente pattuito. Il presidente sta compiendo uno straordinario passo economico, ma per lui 3,3 milioni di parte fissa sono troppo.

Il ripensamento

Si è convinto a prendere Sarri come tecnico, ma ora punta sulla sua voglia di sedere sulla panchina biancoceleste come sconto a 3 milioni al massimo. Riuscirà questa strategia a non far saltare qualcosa che sembrava già fatto? Il fiato dei tifosi è sul collo, da giorni è partita una veglia per il grande colpo. Lotito è pressato e con le spalle al muro, oggi spiega che difficilmente arriverà la firma o un comunicato. Domani però lascia trapelare che possa essere il giorno giusto, sempre che la sua ultima mossa non gli si ritorca contro. Tare ha messo in queste ore tutta la sua diplomazia in atto, va chiuso subito questo discorso.

