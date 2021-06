Lazio-Sarri, Ramadani a colloquio con Lotito: si tratta sui soldi

Chissà se la notte avrà portato consiglio. Sarri è tornato in toscana a bordo del Cayenne del suo fido avvocato Pellegrini, dopo il lungo incontro di ieri sera a Formello, ma adesso c’è l’agente Ramadani nella capitale per discutere il lato economico. Colloqui già in corso stamattina a Villa San Sebastiano per far quadrare ogni discorso. Lotito non è ancora del tutto convinto, ma adesso è con le spalle al muro di fronte a un popolo che aspetta solo l’annuncio: «Non c’è ancora l’accordo – ripeteva stanotte – ma deciderò entro sabato». Già è il giorno limite in un senso o in un altro. Sarri è appeso a un filo, vuole la Lazio, ma non ha intenzione di aspettare all'infinito, con l'Everton sullo sfondo. Lotito non ha più molte alternative in mano e oggi – si spera – possa cedere a questo benedetto progetto ambizioso. Un’operazione da 25 milioni di euro lordi solo per Sarri e il suo staff: due stagioni e opzione per la terza, con una base fissa alzata a 2,8 milioni più premi legati ai 20 successi (300mila), Champions (500mila) e scudetto (un milione) come parte accessoria. Può ancora succedere di tutto, con Vitor Pereira (sopratutto) e Villas Boas in seconda battuta, che aspettano una fumata nera dopo quella a oltranza. Lotito li considera ancora, ma Sarri può spazzare definitamente nel giro di 48 ore la loro candidatura.