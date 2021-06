Sarri-Lazio, si va verso il sì: biennale più opzione per il terzo anno

A piccoli, estenuanti passi, si va verso il sì. Alla Lazio è davvero il momento di Sarri, il tecnico che ha fatto impazzire Napoli e vinto con Chelsea e Juve i campionati. Adesso siamo solo ai dettagli, Tare è in contatto con la Toscana dove l’agente Ramadani ha recapitato l’ultima offerta formulata stamattina da Lotito per chiudere i conti. Entro stasera si può chiudere il biennale da 3,3 milioni più l’opzione per il terzo anno con 700-800mila euro di premi e domani passare già alla firma dei contratti:

«Sarri non ha ancora firmato nulla, c’è una trattativa – urlava Lotito all’ora di pranzo - e gli annunci vengono messi in giro apposta per far saltare i piani». Sono rimasti intatti e hanno trovato unione d’intenti. Manca solo un sigla, Lotito si è convinto a far felici tutti i tifosi. Può essere davvero l’inizio di una nuova era con progetti ambiziosi. Si può ripartire niente di meno che da Sarri. L’asticella si alza, altro che addii traumatici: chi è Simone Inzaghi?