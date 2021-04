Liverpool, altro pari: la Champions è difficile. Per il Bayern la festa è solo rimandata. Haaland lancia il Borussia

Chissà se i tifosi del Liverpool, adesso, saranno ancora contro la Superlega. I Reds non vanno oltre il pari (1-1) ad Anfield contro il Newcastle. E rischiano seriamente di rimanere fuori dalla prossima Champions League. Una stagione che si potrebbe rivelare fallimentare per la squadra di Klopp, al sesto posto in classifica, e con una partita in più rispetto al Chelsea e al West Ham, quarto e quinto.

Incredibile, comunque, la gara di oggi. Gli uomini di Klopp passano subito con Salah (3’). Poi sbagliano il possibile e l’impossibile. E la beffa arriva al minuto 95 con Willock. Già qualche minuto prima i bianconeri erano riusciti a bucare Alisson, ma dopo un controllo Var, era stato annullato il pari di Wilson per un tocco di mano. Sono quattro così i punti persi dalla squadra di Klopp nelle ultime due partite e negli ultimi minuti. Qualche giorno fa era successo anche con il Leeds. Un’altra formazione, come il Newcastle, che ormai non ha più nulla da chiedere al campionato. L’unica nota positiva arriva da Salah: l’egiziano ex Roma entra nella storia del club inglese. Con il gol di oggi diventa il primo calciatore a segnare almeno 20 gol in Premier League in 3 stagioni diversi. Record già sfiorato nella passata stagione, quando si era fermato a 19 reti.

Liverpool have won more home games against Newcastle [20] than against any other team in the Premier League era. The Reds have also scored more goals [104] against the Magpies in the Premier League than against any other team. #awlfc [lfc]pic.twitter.com/C0M3GqvAL9 — Anfield Watch (@AnfieldWatch) April 24, 2021

BUNDESLIGA

In Germania tutto rinviato in casa Bayern Monaco. Per festeggiare lo scudetto la squadra di Flick dovrà attendere il prossimo 8 maggio, quando ospiterà il Borussia Monchengladbach. I bavaresi perdono 2-1 sul campo del Mainz, che con questi tre punti si è praticamente salvato. Poca concentrazione in campo per i campioni in carica nonostante il rientro dopo l'infortunio di Lewandowski: il polacco riesce comunque ad andare a segno in pieno recupero. Troppo tardi però per rientrare in partita. A tre giornate dal termine, il Lipsia, secondo in classifica, è distante comunque 10 punti. La squadra di Nagelsmann ha una gara in meno (giocherà domani in casa contro lo Stoccarda) e una rimonta è veramente impossibile.

È fondamentale anche la vittoria del Borussia Dortmund sul campo del Wolfsburg. Gli uomini di Terzic vincono per 2-0 grazie alla doppietta di Haaland: nella prima rete il norvegese sfrutta un errore in fase di disimpegno e accelera in maniera incredibile prima di scaraventare in porta, col sinistro, il pallone del vantaggio. Nella ripresa, dopo che i gialloneri erano rimasti in 10 per l’espulsione di Bellingham, il centravanti cercato da mezza Europa punisce la formazione di Glasner in contropiede. Adesso il Dortmund “vede” il Francoforte, avanti solamente di una lunghezza. E la squadra dell’ex milanista André Silva sarà impegnata in serata sul difficile campo del Leverkusen. Nel pomeriggio tedesco vince anche l’Union Berlino (3-1) sul Werder Brema, mentre pareggiano Friburgo ed Hoffenheim (1-1).

