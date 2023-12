Roma contro la Superlega: «Inaccettabile attacco alle fondamenta del calcio europeo»

La Corte di Giustizia Europea ha certificato oggi l'abuso di posizione dominante da parte di Uefa. Una sentenza favorevole alla Superlega che ha già presentato un nuovo progetto attraverso A22 che coinvolgerà 64 squadre divise in tre categorie. Decine le reazioni, tra cui quella della Roma che attraverso un comunicato ha respinto l’idea di una nuova competizione: «L'AS Roma ribadisce la propria posizione in rispetto dei valori e del futuro del calcio europeo. Il Club non appoggia in nessun modo alcun progetto di cosiddetta Superlega che rappresenterebbe un inaccettabile attacco all’importanza dei campionati nazionali e alle fondamenta del calcio europeo. L'AS Roma crede che il futuro e il benessere del calcio europeo possano essere assicurati solo con il lavoro congiunto dei club attraverso l'ECA, in stretta collaborazione e in partnership con UEFA e FIFA».

