Superlega, Galliani: «Non traiamo conclusioni affrettate. Bisogna prima leggere la sentenza»

"Stavo in Senato, non ho letto niente, sono abituato a parlare delle cose che conosco". Lo ha dichiarato Adriano Galliani rispondendo alle domande dei cronisti sulla sentenza della corte UE sulla Superlega in piazza Montecitorio. "Noi facciamo parte di questo sistema e nessuno pensa di uscirne", ha invece risposto a chi gli chiedeva come avesse reagito a un'eventuale invito del Monza in Superlega. "Però adesso non bisogna trarne conclusioni affrettate. Bisogna leggere, capire e ragionare", ha quindi concluso Galliani. (LaPresse)