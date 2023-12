Sabato 30 Dicembre 2023, 08:42

PERUGIA - Ultima del 2023 e prima del girone di ritorno in Sicilia la Sir Susa Vim Perugia, che oggi alle 18 affronta la Farmitalia Catania. La squadra bianconera, al momento seconda in classifica in Superlega con 25 punti (-3 da Trento), si presenta all’appuntamento reduce da due sconfitte consecutive in campionato. I Block Devils puntano a ritrovare vittoria e soprattutto ritmo in vista del quarto di finale della Del Monte Coppa Italia del 4 gennaio, quando al PalaBarton arriverà l’osso duro Modena. In casa Sir comincia a farsi pesare l’assenza prolungata dal campo di capitan Leon, ma nel gruppo c’è comunque fiducia e voglia di aprire il girone con il piglio giusto. L’ha detto nel pre gara Tim Held: «Siamo estremamente focalizzati sul nostro percorso e sicuramente puntiamo a finire l’anno nel migliore dei modi». Lo schiacciatore bianconero spiega che «andiamo a Catania (fanalino di coda della Superlega con 4 punti) e penso che troveremo un bell’ambiente con tanta gente. Catania è una realtà che sta crescendo e lo sta dimostrando in campionato perché sta dando fastidio ad un sacco di squadre. Non ci sono partite facili in Superlega, noi dovremo concentrarci a fare bene il nostro e portare a casa il risultato».

Capitolo formazioni. Stamani rifinitura per i bianconeri agli ordini di coach Lorenzetti. Ipotizzabile una conferma in blocco della formazione vista fino a questa fase, con Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Flavio e Solè coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero. Dall’altra parte della rete la Farmitalia Catania cerca punti per costruire la salvezza. Possibile formazione di avvio con Orduna in regia, l’austriaco Buchegger a chiudere la diagonale, Bossi ed il serbo Masulovic al centro della rete, Randazzo e Massari in posto quattro e Cavaccini a dirigere le operazioni in seconda linea.

Nessun ex in campo e un solo precedente fra Perugia e Catania, quello della gara di andata di Superlega, quando al PalaBarton si è imposta Perugia 3 a 0. La seconda sfida di sempre sarà in diretta streaming su Volleyballworld.tv, prevista la diretta vocale nei canali social della società bianconera.