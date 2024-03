Koopmeiners inarrestabile: solo Bellingham ha segnato più gol dell'olandese tra i centrocampisti nei top 5 campionati europei

Nella schiacciante vittoria dell'Atalanta al Maradona contro il Napoli la firma l'ha messa anche Teun Koopmeiners. ad oggi il miglior centrocampista della Serie A per numeri realizzativi. Suo il terzo gol che ha chiuso definitivamente la partita, decretando il 3-0 finale della squadra di Gasperini.

I numeri di Koopmeiners: solo Bellingham è avanti

L'olandese era entrato in campo al minuto 61, trovando poi il gol all'88' con un perfetto mancino in diagonale. Si tratta del gol numero 11 del suo campionato, il 13° stagionale considerando tutte le competizioni (4 assist). Il classe '98 è il miglior realizzatore della Serie A tra i centrocampisti, davanti a Calhanoglu (9) e il trio di italiani Colpani, Pellegrini e Bonaventura a quota 7 reti.

I suoi numeri non sono da sottolineare solo a livello italiano, ma anche europeo. Infatti, come riportato da Opta, Koopmeiners è il secondo centrocampista più prolifico nei top 5 campionati europei. Solo il fenomeno del Real Madrid Jude Bellingham ne ha realizzati di più, 16. In questa classifica potrebbe rientrarci Gudmundsson che col Genoa in campionato ha collezionato, anche lui, 11 gol. A differenza di Koopmeiners, però, l'islandese gioca di fatto da seconda punta e non da centrocampista.

Il punto su Koopmeiners in chiave mercato

L'ex centrocampista dell'AZ Alkmaar è diventato molto chiacchierato anche in chiave mercato e in vista dell'estate potrebbe diventare uno dei giocatori copertina. La Juventus lo sta monitorando già da diversi mesi, vista la grande ammirazione che Cristiano Giuntoli nutre nei confronti del calciatore.

Il centrocampista è consapevole di piacere a tante squadre, come sottolineato di recente in una sua intervista al De Telegraaf: «Ho detto alla società che la prossima estate voglio trasferirmi. Ma deve presentarsi qualcosa di veramente interessante per lasciare Bergamo. Leggo anche io dell'interesse della Juventus e di alcuni club della Premier League. Già l'anno scorso c'era un concreto interesse da parte del Napoli. Ma i club non sono riusciti a trovare un'intesa. Spero che quest'anno invece si presentino delle opzioni su cui riflettere. Per alcuni club in Inghilterra sopporterò anche la pioggia. A Bergamo abbiamo passato un periodo meraviglioso, mi auguro che l’Atalanta incassi una bella cifra da me».