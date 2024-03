Roma-Brighton, da Dybala a Lukaku e Pellegrini: il riscaldamento dei giallorossi

La Roma a breve scende in campo contro il Brighton per la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi hanno sconfitto ai calci di rigore il Feyenoord nei play off e ora sono pronti a sfidare Welbeck e compagni. Sulla panchina dei biancoblù, De Rossi affronta De Zerbi, suo amico e ora rivale per cercare di continuare al mglio in questa competizione.

Roma, De Rossi prepara la difesa a tre. Attesi 4mila tifosi del Brighton: nella notte due accoltellati