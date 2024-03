Brasile, tifoso entra in campo fumando marijuana e sniffando da una bottiglia di plastica: arrestato

Durante la partita del campionato brasiliano tra Nautico e Sport Recife, si è verificato un episodio piuttosto insolito. Un tifoso, infatti, è entrato in campo per due volte, fumando marijuana e sniffando da una bottiglia di plastica.

La partita è stata interrotta per qualche minuto, per dare modo alla polizia brasiliana di fermare il tifoso e portarlo fuori dal campo. A riportarlo è l'emittente locale Diario de Pernambuco. Ben due uomini delle forze dell'ordine hanno braccato l'uomo che era entrato in campo con una t-shirt a maniche corte e un paio di pantaloncini. Con estrema naturalezza fumava marijuana, con i giocatori fermi in attesa di poter riprendere la partita. Un episodio che ha fatto il giro del web, decisamente cuorioso.