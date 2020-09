Liga, per il Real un debutto senza reti: 0-0 con la Real Sociedad

Debutto agrodolce per il Real Madrid in Liga. La squadra di Zidane non va oltre lo 0-0 sul campo della Real Sociedad. Certo, la squadra basca non è l'ultima arrivata visto il sesto posto della passata stagione e una finale di Coppa del Re conquistata ma non ancora giocata. Ma tutti si aspettavano qualcosa di più dai Blancos, campioni in carica, dopo un finale di campionato entusiasmante che ha portato alla rimonta sul Barcellona. Ma il Real stasera è apparso ancora lontano da una buona condizione fisica. E soprattutto Zidane ha bisogno di qualche rinforzo se vuole ripetersi. Ha debuttato Odegaard, il 21enne rientrato dal prestito proprio dalla Real Sociedad e tanto voluto dell'allenatore francese. Prestazione però sottotono alle spalle di Benzema. C'è da lavorare. Il migliore è stato Kroos, l'unico veramente in palla, che ha cantato e portato la croce per tutta la partita. Alla fine il pari è giusto, anche perché, la migliore occasione, l'ha avuta sui piedi Isak proprio allo scadere del primo tempo: Courtois però si è superato ed ha salvato il risultato.

