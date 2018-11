Libertadores, la Conmebol apre un procedimento contro il River

La Conmebol ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del River Plate per i gravi disordini avvenuti sabato all'esterno dello stadio Monumental e che hanno causato il rinvio della finale di ritorno della Copa Libertadores contro il Boca Juniors. L'apertura dell'inchiesta, annunciata nella notte italiana dalla Confederazione calcistica sudamericana, anticipa la riunione in programma oggi ad Asuncion tra il numero uno del Conmebol, Alejandro Dominguez, e i presidenti di River (Rodolfo D'Onofrio) e del Boca (Daniel Angelici) nel corso della quale si discuterà anche della possibile data del recupero della partita. Il procedimento del Conmebol non è legata alla richiesta del Boca Juniors che vuole vedersi riconosciuta la vittoria a tavolino, ma il River Plate rischia in ogni caso una maxi-multa e possibili provvedimenti riguardanti il Monumental. Il River ha 24 ore di tempo dalla notifica dell'apertura del procedimento per presentare la sua difesa.

Ultimo aggiornamento: 12:23

