6 Marzo 2021

di Giuseppe Mustica

La schiera di calciatori sudamericani impegnati in Italia, ma in generale in Europa, non dovranno lasciare i club per andare a giocarsi le qualificazioni ai Mondiali dall'altra parte del Mondo. La Conmebol ha appena ufficializzato la propria decisione: stop al doppio appuntamento previsto per la fine di marzo: per la gioia di molti allenatori che avevano criticato i troppi impegni (l'ultimo il tecnico della Roma Fonseca questo pomeriggio) e per chi, come Klopp, aveva già chiesto al Liverpool di bloccare la partenza di quei tesserati che, al rientro, avrebbero dovuto rimanere 10 giorni in quartantena. «Il Consiglio Conmebol ha deciso di sospendere la doppia data delle qualificazioni per il Qatar 2022 prevista per marzo. La decisione è dovuta all'impossibilità di avere tempestivamente tutti i giocatori sudamericani». «La Fifa - si legge nella nota - analizzerà la riprogrammazione delle date in coordinamento con la Conmebol e con le federazioni associate. Presto verranno studiate le diverse opzioni per lo svolgimento delle partite».