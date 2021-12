A Londra il primo giugno 2022 la "Finalissima" tra Italia e Argentina

L'Uefa e il suo equivalente sudamericano, la Conmebol «hanno firmato oggi un Protocollo d'Intesa fino al 30 giugno 2028, che contiene anche disposizioni specifiche relative all'apertura di un ufficio condiviso Uefa/Conmebol a Londra e la potenziale organizzazione di una serie di eventi calcistici. Il primo di questi eventi vedrà l'Italia, vincitrice di Euro 2020 , affrontare l' Argentina, vincitrice della Copa América 2021 in una »Finalissima« in uno stadio di Londra, l'1 giugno 2022». Lo rende noto un comunicato dell'Uefa sul proprio sito. «»Siamo lieti di consolidare il nostro eccellente rapporto con la Conmebol - è il commento del presidente dell'Uefa Aleksandr Ceferin -. Il nostro forte desiderio di agire insieme per la crescita del calcio e per i benefici che esso garantisce alla società, si rispecchia ulteriormente in questo nuovo Protocollo d'Intesa. C'è una lunga tradizione di collaborazione tra la Uefa e la Conmebol, come si è potuto constatare nel corso degli anni con competizioni come il Trofeo Artemio Franchi e la Coppa Intercontinentale, ed è con grande orgoglio che stiamo rilanciando un trofeo così prestigioso per le squadre nazionali, per la gioia degli amanti del calcio di tutto il mondo. Non vediamo l'ora di esplorare nuove opportunità insieme e attendiamo con ansia la Finalissima di Londra nel giugno 2022«