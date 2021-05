Coppa America, l'Argentina non sarà la sede della competizione. Ipotesi Cile

Niente da fare per l'Argentina, che a causa di una situazione epidemiologica ancora molto complicata, non sarà in grado di ospitare la Coppa America prevista per quest'estate. Ad annunciarlo è stata proprio la Conmebol, la federazione calcistica sudamericana, attraverso un tweet pubblicato sulla pagina ufficiale.

A CONMEBOL informa que, em atenção às circunstâncias presentes, resolveu suspender a organização da Copa América na Argentina. A CONMEBOL analisa a oferta de outros países que mostraram interesse em abrigar o torneio continental. Em breve serão anunciadas novidades nesse sentido. — CONMEBOL 🇧🇷 (@CONMEBOLBR) May 31, 2021

«La Conmebol informa che, tenuto conto delle circostanze attuali, ha deciso di sospendere l’organizzazione della Coppa America in Argentina. Nel frattempo si stanno valutando le offerta di altri paesi che hanno manifestato interesse a ospitare il torneo continentale». Tra le nazioni in pole per sostituire l'Argentina ci sarebbe il Cile.

Queste le poche parole quindi che ufficializzano la necessità di spostare geograficamente il torneo, circostanza che toglierà la possibilità a Leo Messi di provare a vincere il trofeo nelle mura di casa.

