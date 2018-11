Lega Serie A, Miccichè: «Con il Governo cerchiamo le soluzioni giuste»

«L'incontro è andato molto bene, abbiamo discusso di tutto e c'è una volontà positiva di costruire un rapporto di grande armonia fra il mondo del calcio, la Lega di Serie A e il Governo». Così il presidente della Lega di Serie A, Gaetano Miccichè, all'uscita da Palazzo Chigi dopo l'incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti.



Tra i temi in discussione la norma inserita in Finanziaria che prevede di destinare il 10% dei ricavi dai diritti tv ai club che negli ultimi anni hanno schierato in campo giovani italiani provenienti dai vivai, il divieto di sponsorizzazioni legato al settore delle scommesse e la norma che prevede un contributo economico da parte dei club nelle spese legate alla sicurezza del calcio. «Gli obiettivi sono comuni, l'interesse è generale. Stiamo cercando le soluzioni giuste -ha concluso Miccichè, accompagnato dal consigliere federale Beppe Marotta, mentre l'altro consigliere Claudio Lotito ha partecipato telefonicamente all'incontro in cui era presente anche il sottosegretario con delega ai rapporti col Parlamento, Simone Valente, e alcuni tecnici del Governo- dal nostro punto di vista comunque è stato un incontro molto positivo. A breve uscirà una nota da parte del sottosegretario Giorgetti».

