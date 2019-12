Lega Serie A, Miccichè: «Non mi sono sentito tradito. La mia presidenza bis non è attuale»

«Non mi sono sentito tradito, quindi va benissimo così». Lo dice l'ex presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, riguardo le sue recenti dimissioni. «Ho lavorato quasi venti mesi - aggiunge Miccichè, a margine del convegno 'L'importante è pareggiarè - in un mondo interessante, di grande passione. Credo di aver fatto il mio dovere, di aver messo entusiasmo, passione, la mia voglia di creare regole e di perseguire l'interesse generale di tutte e venti i club, anziché quello di uno o due squadre».



«Nessuno mi ha chiamato, non è una ipotesi attuale». Gaetano Miccichè chiude alla possibilità di un suo bis come presidente della Lega Serie A. Miccichè auspica che la Lega - chiamata oggi a votare il nuovo presidente - «ritrovi una governance normale»: «Possano i venti azionisti trovare delle soluzioni che siano le migliori per il presente e per il futuro del calcio italiano». Qualora i club non dovessero eleggere un presidente, Mario Cicala sarà commissario ad acta.

Ultimo aggiornamento: 11:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA