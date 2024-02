Insulti razzisti a Leao: «Purtroppo ci sono ancora persone così». Il Milan: «Siamo con te»

Rafael Leao è stato vittima di insulti a sfondo razzista nella mattina di oggi. L'attaccante del Milan ha deciso di condividere il post del tifoso rossonero che lo ha preso di mira dopo le ultime prestazioni. «Non ti riesco più a vedere e non ti riesco più a sopportare», così esordisce il supporter del Milan che continua: «Con te in campo divento razzista. Mi stai altamente sui c******i, vattene il prima possibile tu e chi ti segue».

Insulti razzisti a Maignan, accolto in parte il ricorso dell'Udinese: disputerà due gare con la Curva Nord chiusa

La risposta di Leao

Leao ha risposto a questo messaggio: «Purtroppo, al mondo esistono ancora persone con una mente piccola». Un attacco diretto a questo pseudotifoso, con il Milan che ha rincarato la dose: «Rafa siamo con te. Nella nostra tifoseria e nel calcio non c'è spazio per il razzismo». Non è la prima volt che un giocatore rossonero è vittima di razzismo. L'ultimo in ordine cronologico era stato Mike Maignan, che aveva interrotto la partita con l'Udinese a causa degli insulti ricevuti dalla curva friulana.

In quell'occasione, il gioco era stato fermato da Maresca e poi in segutio i colpevoli individuati e banditi dallo stadio.