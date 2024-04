Lazza e il coro contro i napoletani durante Milan-Roma: «Solo ironia calcistica». Bufera sui social

Lazza è finito nella bufera dei social a causa della partita Milan-Roma. Lo stadio stava intonando un coro contro la città di napoli e l'artista è stato inquadrato dalle telecamere mentre la cantava. Molti suoi fan e anche tifosi napoletani si sono scagliati contro l'artista che ha deciso di rispondere attraverso le stories sul suo profilo Instagram.

Le parole

L'artista pizzicato delle telecamere e vedendo i commenti negativi che stava ricevendo sul suo profilo a causa di questo episodio ha deciso di rispondere sui social attraverso una instagram stories. Attraverso le sue parole Lazza ha spiegato di come lui abbia un rapporto di stima e affetto con i napoletani, di come ci sia un rapporto di ironia calcistica sano per il semplice fatto che come lui, ci sono tifosi che amano la squadra della propria città.