Mattinata di visite mediche per la Lazio Women. Dopo la presentazione della rosa della scorsa settimana, la squadra femminile, diretta da Mauro Bianchessi e allenata da Ashraf Seleman, ha effettuato presso la nuova struttura di Trigoria del Campus Bio-Medico gli esami di sieroprevalenza prima della partenza per la gara di Coppa Italia, in programma domenica a Brescia.

