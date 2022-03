Lazio Women scatenata: battuto il Sassuolo in casa (3-1) in onore di Pino Wilson

La Lazio Women si regala la seconda vittoria stagionale in Serie A femminile. Impossibile sbagliare nel giorno dell’addio a Pino Wilson, capitano della “banda Maestrelli” campione d’Italia nel 1974. Dopo la notizia appresa in tarda mattinata la società ha deciso di far disputare il match con la fascia al braccio in segno di lutto, mentre prima del fischio d’inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento. Dopodiché le biancocelesti hanno tenuto alla grande contro un avversario con più qualità come il Sassuolo ottenendo un 3-1 che le avvicina alla Fiorentina. Con le reti di Fridlund, Ferrandi e Cuschieri la squadra di Catini va a 7 punti, a 8 lunghezze dalla Viola quartultima. Chance sprecata invece per le neroverdi che restano -3 dalla Roma seconda.

La Lazio chiude in vantaggio la prima frazione. Primo gol in biancoceleste per Fridlund

È un inizio di primo tempo pieno di emozioni quello tra Lazio e Sassuolo. Dopo soli trenta secondi le biancocelesti passano in vantaggio con il gran diagonale di Fridlund su assist di Visentin. Poco dopo lo scoccare del terzo minuto di gioco però le neroverdi pareggiano con il colpo di testa di Cambiaghi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Le ospiti pian piano alzano i ritmi, ma la squadra di Catini resta compatta e nei contropiedi è più mortifera del solito tanto che al 24’ torna in vantaggio. La solita Fridlund lancia Pittaccio che, giunta in area, viene stesa da Lemey. L’arbitro Luongo non ha dubbi e indica il dischetto dal quale Ferrandi non sbaglia col piattone sinistro. Sesto penalty trasformato dalla Lazio in campionato, nessuno come le biancocelesti. Nel finale di primo tempo la squadra di Piovani cerca invano il pareggio in almeno tre occasioni.

Il Sassuolo ci prova nel secondo tempo, ma la Lazio chiude i giochi con Cuschieri

La seconda frazione come pronosticabile inizia con il Sassuolo in attacco. Le neroverdi premono per raggiungere una Lazio che però molto diligentemente chiude bene gli spazi anche se trova meno libertà in contropiede. Dopo diverse trame di gioco senza sviluppi al 68’ la squadra di Piovani torna a farsi vedere pericolosamente, ma Clelland spreca la ghiotta occasione dentro l’area biancoceleste incrociando troppo col sinistro. Mister Catini dal canto suo cerca forze fresche per mantenere alta l’attenzione. L’impegno è innegabile e porta anche alla sostituzione di una pedina importante come Pittaccio per crampi. Nell’intento di mantenere il risultato al 90’ le biancocelesti riescono pure a trovare il 3-1 con un tap in di Cuscheri dopo l’azione personale di Visentin sulla sinistra. Seconda vittoria stagionale e secondo risultato utile consecutivo per la Lazio. Continua il momento positivo.