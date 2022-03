Italia Femminile, la ct Bertolini in visita a Formello: «Lazio squadra interessante. Struttura importante qui»

La Lazio Women non vuole più fermarsi. Le biancocelesti battendo il Sassuolo in piena corsa Champions hanno ottenuto la seconda vittoria stagionale in campionato salendo a 7 punti. Le lunghezze dalla salvezza al momento sono 8, ma la sensazione è che d’ora in poi le ragazze di Catini daranno del filo da torcere a tutti. La squadra cuscinetto del girone d’andata è ormai è un lontano ricordo e a dimostrazione di ciò oggi a fargli visita a Formello c’è stata Milena Bertolini, commissario tecnico dell’Italia femminile.

La ct Bertolini: «Tra le biancocelesti ci sono calciatrici interessanti. Formello struttura bellissima»

Il ct della Nazionale ha richiesto di sua spontanea volontà una visita alle ragazze di Catini e al centro sportivo di Formello dal quale è rimasta felicemente colpita: «È un piacere essere qui. Ho trovato una struttura bellissima ed ottimale per le ragazze – ha dichiarato ai canali ufficiali del club – e questo mi riempie il cuore». L’allenatrice ha programmato la visita alle biancocelesti per proseguire il monitoraggio dei club di Serie A e non solo: «Monitoriamo tutte le squadre di ogni categoria. La Lazio ha calciatrici interessanti, che possono avere prospettiva. L'inizio del campionato è stato difficile ma in questo momento le biancocelesti si sono riprese, come testimonia l'ultima vittoria contro il Sassuolo».

Bertolini: «La Lazio si giocherà la salvezza fino alla fine. Ferrandi ora è matura»

Questo il pensiero della Bertolini che non dà affatto per spacciato il gruppo di Catini: «Potrà giocarsi fino all'ultimo la salvezza. Gli obiettivi sono importanti, bisogna ottenere risultati e far vedere un calcio di qualità. Il valore aggiunto è la bellezza etica, deve essere confortato dai risultati». Sicuramente il ct starà tenendo sotto controllo la crescita della giovane Visentin (classe 2000) e di recente convocata con l’u23 azzurra anche se la calciatrice che conosce meglio è Ferrandi: «Giulia la conosco bene, l'ho allenata al Brescia. Ora è matura, ha sempre avuto qualità ed il suo arrivo alla Lazio ha aiutato tutti, sia lei che il club. Ogni persona ha i suoi tempi di maturazione. Nel calcio femminile puoi avere ragazze di 27 anni, che possono ancora migliorare tanto perché hanno avuto meno opportunità rispetto ai loro colleghi uomini».