La Lazio Women torna a muovere la classifica: Visentin trascinatrice contro la Fiorentina

La Lazio Women torna a muovere la classifica. Le biancocelesti non demordono contro un avversario forte come la Fiorentina e trovano un pareggio nel finale. La squadra dell’ex attaccante laziale Patrizia Panico non riesce a uscire dal momento di difficoltà e impatta su quella di Catini, capace di attendere il momento giusto per colpire. Decisiva Visentin, autrice di una doppietta fondamentale. La classe 2000 festeggia così la precedente convocazione con l’Italia u23. La sua crescita è lampante e dopo tanti errori sotto porta comincia a migliorare anche in quel fondamentale. A quota 4 punti la salvezza rimane un’impresa viste le 8 lunghezze dall’Empoli che deve ancora scendere in campo, ma lo spirito del gruppo è la vera vittoria di Catini. Da sottolineare prima del fischio d’inizio la foto di squadra della Fiorentina con una maglia riportante il messaggio “Pray for Ukraine”, accompagnata dall’inizio del match cinque minuti dopo proprio per protestare contro la guerra scoppiata sul suolo ucraino.

Botta e risposta nel primo tempo tra Fiorentina e Lazio

Il match ci mette un po’ a decollare visto che l’occasione principale della prima mezzora è un cross insidioso di Monnecchi sulla destra che Öhrström è costretta a parare in due tempi. Eppure quello è un avviso per ciò che sarebbe accaduto poco dopo. Al 37’ la Fiorentina passa in vantaggio con Boquete, uno dei nuovi arrivi top del mercato di gennaio alla corte della Panico. Palla dentro della Giacinti (l’altro nome di grido invernale) che la numero 87 - lasciata colpevolmente sola dalla retroguardia biancoceleste - insacca con un sinistro a incrociare imparabile per Öhrström. Dal canto suo però la Lazio non perde fiducia e neanche due minuti dopo ristabilisce la parità. Azione personale di Visentin sulla sinistra e conclusione che grazie alla deviazione di Breitner beffa Tasselli, sostituta di Schroffenegger.

Sabatino cerca l’allungo, ma è ancora Visentin a ristabilire la parità

Nella seconda frazione è la Fiorentina che ci prova di più. I continui movimenti dell’attacco viola spesso creano difficoltà alla difesa di Catini che al 61’ torna in svantaggio. Apertura di Boquete per Monnecchi che con un traversone raso terra dalla destra trova puntuale all'impatto Sabatino. Si tratta del decimo anno consecutivo con almeno 10 gol in campionato per la punta della Viola: record. Col 2-1 la sfida sembra essere in discesa per le padrone di casa le quali però sprecano molto in contropiede. Le biancocelesti invece si dimostrano vice con il palo di Fridlund e all’89’ trovano il pareggio. Cross in area di Castiello che trova la solita Visentin. Quest’ultima con un controllo fortunoso aggira Vigilucci e batte ancora Tasselli in uscita. Insperato pareggio quasi allo scadere per le biancocelesti con tanto di esultanza di tutta la panchina in campo replicata al triplice fischio dell’arbitro Delrio.