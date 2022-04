Lazio Women, troppa Juventus a Formello (1-5): biancocelesti aritmeticamente retrocesse

Troppa Juventus per la Lazio Women. Al Fersini le bianconere fanno la voce grossa contro le biancocelesti che salutano ufficialmente la Serie A femminile. Una vittoria larga (1-5) sviluppatasi tutta nel secondo tempo visto che nella prima frazione la squadra di Catini con la solita Visentin ha costretto la capolista al pareggio. Difficile alla vigilia pensare a un risultato positivo contro la corazzata bianconera per il club capitolino che scende in Serie B, ma con la promessa di tornare al più presto nel massimo campionato.

Primo tempo in ritardo e ricco di emozioni: apre Pedersen, pareggia Visentin

La prima emozione del match è lo slittamento del fischio d’inizio di 45 minuti per l’assenza dell’ambulanza al Fersini. Le prime a mettere paura all’avversario sono le biancocelesti con la punizione di Ferrandi che si stampa sulla traversa, ma a passare in vantaggio sono le bianconere. Palla vagante in area raccolta da Pedersen che non ci pensa due volte e scarica in porta con Öhrström incolpevole. Auto regalo di compleanno per i 30 anni per la centrocampista juventina. La squadra di Montemurro preme e rischia il raddoppio con Staskova. Stop e girata della numero 9 che, sfortunata, prende sia la traversa che il palo nello stesso tiro. Dopo il pericolo scampato la Lazio sale in cattedra e al 28’ trova il pareggio. Lancio morbido di Di Giammarino per la solita Visentin che col destro batte Aprile dopo aver bruciato in velocità Sembrant. Primo centro a Formello per la numero 99 dei sei segnati in campionato, cinque dei quali nel 2022. La Juve risponde con altre due grandi occasioni per Staskova sulle quali si supera Öhrström.

La Lazio crolla nel secondo tempo e la Juve dilaga con Pedersen e Caruso

La seconda frazione inizia ancora con la Juve in avanti. La squadra di Montemurro preme e al 52’ torna in vantaggio. Spunto di Cernoia sull’out destro e cross sul quale Caruso indisturbata in due tocchi fa 2-1. Le bianconere sembrano essersi sbloccate definitivamente e a dimostrazione di ciò al 59’ proprio la numero 21 sigla la doppietta personale. Gran lavoro di Hurtig che in contropiede tiene palla e la affida a Caruso che col mancino non sbaglia e allunga le distanze. La pressione della squadra di Montemurro si fa sentire e al 64’ arriva anche il poker con un’altra doppietta, stavolta di Pedersen. Nel finale per le padrone di casa ci prova la solita Visentin in azione personale, ma la numero 99 non riesce a battere per la seconda volta Aprile e sul capovolgimento di fronte la Juve segna ancora. Ripartenza perfetta e tap-in facile facile di Staskova su assist di Caruso.