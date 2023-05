La Lazio Women perde il primato e Lotito cambia: ufficiale Grassadonia nuovo allenatore. Sondato anche Rocchi

Dopo le indiscrezioni, anche la conferma. La Lazio Women dopo il ko interno contro il Napoli (2-1), con discesa al secondo posto in Serie B, cambia allenatore. Questo il comunicato ufficiale del club: «La S.S. Lazio Women 2015 srl comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra il sig. Massimiliano Catini, ringraziandolo per l’impegno profuso. La guida tecnica della prima squadra femminile è stata affidata al sig. Gianluca Grassadonia». Un cambio al quale la società stava pensando da tempo e che ora diventa realtà.

Lazio Women, ufficiale il cambio in panchina

Dopo un campionato passato in vetta alla classifica della Serie B, la biancocelesti ieri hanno perso lo scontro diretto col Napoli lasciando anche il primato. Un passo falso pesante quello del Fersini e a farne le spese è stato il tecnico Massimiliano Catini, che nonostante il ko si era mostrato sereno ai canali ufficiali del club dopo il triplice fischio: «Complimenti a loro, ma noi usciamo a testa altissima per quello che stiamo facendo. Non finisce qui il campionato, la strada è lunga e venderemo cara la pelle». L'atteggiamento sarà senza dubbio questo per le biancocelesti, ma con un'altra guida tecnica.

Grassadonia pronto per la nuova avventura. Sondato anche Rocchi

La tentazione che Fabiani aveva in mente da qualche settimana è diventata realtà. Il ko col Napoli è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per il direttore generale della Women (e anche della Primavera). Il lungo corteggiamento ha portato i propri frutti e un allenatore con una lunga carriera nel calcio maschile (fino in Serie B) è pronto per una nuova avventura nel mondo femminile. Una decisione che fino a ieri è stata in bilico, tanto che la società ha riallacciato i rapporti anche con l'ex capitano biancoceleste Tommaso Rocchi. Un piano b rimasto tale, visto che Grassadonia ora è il nuovo tecnico della Lazio Women. L'obiettivo resta la promozione. Sul campo arriverà o col primo posto oppure con il secondo e il playoff vinto contro la penultima classificata in Serie A. Extra campo invece con un titolo acquistato, ma ci sarà ancora tempo per pensarci.