Venerdì 14 Ottobre 2022, 07:28

Lazio-Sturm Graz finisce 2-2. Ecco le pagelle.

PROVEDEL 6,5

Primo tempo da spettatore, poi nella ripresa si scatenano gli attaccanti dello Sturm. Lui mura dove può su Boving e Hovart, sempre reattivo, ma sui due gol c'è poco da fare.

GILA

5,5

Deve ingaggiare duelli molto fisici con Emegha, grande e grosso, e si disimpegna sempre con destrezza. Con Boving, che si muove un sacco, deve impegnarsi il doppio, ed è più dura.

PATRIC6

Trasloca sul centrosinistra del reparto ma la prestazione rimane nitida, spesso a testa alta nello sbrogliare potenziali pericoli. Ripresa con più affanni

HYSAJ 6,5

Addirittura tra i migliori nel primo tempo, per costanza di spinta e lucidità negli inserimenti. Assiste Immobile al 35' dalla linea di fondo, è uno stantuffo. Ripresa in calo come tutti, e dalla sua parte nasce il 2-2

LUIS ALBERTO 6

La pressione costante di Prass lo innervosisce, come certi contatti di Stankovic. Non si disunisce ma attende di piazzare le giocate, che arrivano col contagocce, e intanto assiste Zaccagni sul rigore



CATALDI 5,5

Fa da frangiflutti costante, ma con la squadra in 10 è troppo solo, e sbaglia il passaggio da cui parte l'azione dell'1-1.

BASIC6

Si applica nella fase difensiva, cercando di convincere Sarri dei suoi progressi. Prova a lanciarsi negli spazi per colpire, ma non ha la lucidità di Milinkovic

IMMOBILE7

Sente aria di sorpasso a Inzaghi nei gol europei e si muove in attesa di colpire, ma trova il portiere al 29', con conclusione sporca, e non trova bene il pallone nemmeno al 35'. Poi si sblocca col rigore. Partecipa alla battaglia con tutti i sentimenti.

ZACCAGNI6,5

Prende una discreta quantità di calcioni dal marcatore diretto. Ma continua a insistere finché trova il rigore. Sostituito per la ragion di Stato

MARUSIC

5,5

A destra per rilevare Lazzari, balla un po' troppo però

MILINKOVIC 6,5

Entra per dare prestanza e pericolosità, oltre che personalità, e il suo ingresso nel momento più difficile offre quello di cui i compagni hanno bisogno: un riferimento tecnico, una sponda, un amico

FELIPE ANDERSON 6,5

Il tacco per il gol di Pedro, e si sacrifica in copertura

VECINO 6

Fa da scudo ai furenti attacchi austriaci, a volte vacilla

ALL.SARRI

6,5

Bel primo tempo contro un avversario duro e a tratti feroce, la Lazio va, convinta, anche nelle difficoltà. L'espulsione cambia tutto, ma la confidenza nello spartito dei giocatori, e i cambi giusti, la tengono in partita.

