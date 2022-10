Lazio, altro record nel mirino per Immobile: contro lo Sturm Graz punta a superare Inzaghi

Neanche il tempo di godersi la quarta vittoria consecutiva in campionato che la Lazio è già pronta a scendere in campo, stavolta in Europa League. C’è da migliorare un rendimento che finora nel gruppo F è stato troppo altalenante. Alla vittoria iniziale col Feyenoord hanno fatto seguito il clamoroso crollo col Midtjylland e il pareggio con lo Sturm Graz. Stasera ci sarà il ritorno contro gli austriaci e per Sarri sarà opportuno non sottovalutare l’avversario per arrivare all’obiettivo.

Le scelte

«Finora è l'unica delle nostre avversarie che ha fatto meglio dal punto di vista fisico. Guardiamo la sostanza, non il nome, perché lo Sturm è più forte di quest’ultimo», questo l’avvertimento del tecnico in conferenza stampa. Sarà una gara importante e per questo motivo l’allenatore biancoceleste non esagererà con i cambi. In difesa Hysaj e Gila sono in rampa di lancio, mentre a centrocampo Basic scalpita per tornare dal 1'. In attacco invece si procede verso la conferma del solito tridente, rigorosamente con Immobile al centro.

Lazio, straordinari per Immobile con un altro record nel mirino per Immobile

Nonostante acciaccato, Ciro non ce la fa proprio a mettersi da parte e tantomeno Sarri a escluderlo. Cambia troppo la Lazio senza di lui e per questo motivo anche nel ritorno con lo Sturm Graz il capitano biancoceleste cercherà il primo centro in questa Europa League. L’anomalia in effetti è proprio questa. I 6 gol segnati finora in stagione sono arrivati tutti in campionato. Nei 235 minuti europei, Ciro ha raccolto solo l’amarezza del gol annullato dal Var giovedì scorso a Graz. Un motivo in più per mettere nel mirino gli austriaci, anche se quello principale resta un altro. Neanche il tempo di entrare nella top ten dei marcatori di all-time della Serie A che nel suo mirino spunta un nuovo obiettivo. Basta un solo timbro all’attaccante biancoceleste per abbandonare quota 20 gol, staccare Simone Inzaghi e diventare anche il miglior marcatore della Lazio nelle competizioni internazionali. La serata dell’Olimpico promette l’ennesima gioia per il bomber. Si scrive “Immobile”, si legge “record”.