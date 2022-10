Giovedì 13 Ottobre 2022, 23:13 - Ultimo aggiornamento: 23:38

PROVEDEL 6,5

Primo tempo da spettatore, poi nella ripresa si scatenano gli attaccanti dello Sturm. Lui mura dove può su Boving e Hovart, sempre reattivo, ma sui due gol c’è poco da fare.

LAZZARI 5,5

Va a cercarsi i guai col lanternino, già dalla prima ammonizione evitabile per una zuffa con Kiteishvili. Ingenuo sul secondo giallo: manatina magari non sanzionabile, ma non era il caso comunque. E lascia la squadra nei pasticci

GILA 5,5

Deve ingaggiare duelli molto fisici con Emegha, grande e grosso, e si disimpegna sempre con destrezza. Con Boving, che si muove un sacco, deve impegnarsi il doppio, ed è più dura.

PATRIC 6

Trasloca sul centrosinistra del reparto ma la prestazione rimane nitida, spesso a testa alta nello sbrogliare potenziali pericoli. Ripresa con più affanni

HYSAJ 6,5

Addirittura tra i migliori nel primo tempo, per costanza di spinta e lucidità negli inserimenti. Assiste Immobile al 35’ dalla linea di fondo, è uno stantuffo. Ripresa in calo come tutti, e dalla sua parte nasce il 2-2

LUIS ALBERTO 6

La pressione costante di Prass lo innervosisce, come certi contatti di Stankovic. Non si disunisce ma attende di piazzare le giocate, che arrivano col contagocce, e intanto assiste Zaccagni sul rigore

CATALDI 5,5

Fa da frangiflutti costante, ma con la squadra in 10 è troppo solo, e sbaglia il passaggio da cui parte l’azione dell’1-1.

BASIC 6

Si applica nella fase difensiva, cercando di convincere Sarri dei suoi progressi. Prova a lanciarsi negli spazi per colpire, ma non ha la lucidità di Milinkovic

PEDRO 7,5

Guizza e schizza da giovinetto quale non è più, dà variazioni, si muove con intelligenza superiore: la traversa al 35’, l’inizio dell’azione dell’1-0, il gol del raddoppio, mille altre cose. Che campione, Pedrito

IMMOBILE 7

Sente aria di sorpasso a Inzaghi nei gol europei e si muove in attesa di colpire, ma trova il portiere al 29’, con conclusione sporca, e non trova bene il pallone nemmeno al 35’. Poi si sblocca col rigore. Partecipa alla battaglia con tutti i sentimenti.

ZACCAGNI 6,5

Prende una discreta quantità di calcioni dal marcatore diretto. Ma continua a insistere finché trova il rigore. Sostituito per la ragion di Stato

MARUSIC 5,5

A destra per rilevare Lazzari, balla un po’ troppo però

MILINKOVIC 6,5

Entra per dare prestanza e pericolosità, oltre che personalità, e il suo ingresso nel momento più difficile offre quello di cui i compagni hanno bisogno: un riferimento tecnico, una sponda, un amico

FELIPE ANDERSON 6,5

Il tacco per il gol di Pedro, e si sacrifica in copertura

VECINO 6

Fa da scudo ai furenti attacchi austriaci, a volte vacilla

ALL.SARRI 6,5

Bel primo tempo contro un avversario duro e a tratti feroce, la Lazio va, convinta, anche nelle difficoltà. L’espulsione cambia tutto, ma la confidenza nello spartito dei giocatori, e i cambi giusti, la tengono in partita.

SIEBENHANDL 5

Bel riflesso al 29’ pt su Immobile, ma sul 2-1 di Pedro dà una spanciata goffa e la palla passa

INGOLITSCH 5

Eccesso di rudezze su Zaccagni, si rilasserà solo quando l’avversario esce

AFFENGRUBER 5,5

Bene per quasi tutta la gara, tranne nell’ingenuo sgambetto che provoca il rigore

WUTHRICH 6,5

Bell’atleta, e nemmeno male in fase di impostazione

DANTE 5

In gravi difficoltà contro Pedro.

HIERLANDER 6,5

Animale da pressing, morde e ringhia con un certo ardore

STANKOVIC 6

Davanti alla difesa, sempre aggressivo, qualità altalenante

PRASS 7

Gran passo e strappi continui, serve l’assist per il pareggio e diverse altre cose

KITEISHVILI 5

Trottolino polemico e fastidioso, più che altro fa innervosire i laziali, ma non punge

AJETI 5,5

Un sinistraccio alto subito all’11’ pt e poco altro

EMEGHA 5

Centravanti di peso e di scarsa efficacia

BOVING 7,5

Un danese 19enne che entra all’Olimpico, dà spettacolo nel tocco e nel tiro, e segna due gol. Ah però.

ALL.ILZER 6,5

Squadra da battaglia e da pressing, moderna

STEGEMANN 5,5

Probabilmente il rigore su Zaccagni è l’unica cosa che vede bene. Per il resto pasticcia, inverte falli e interpretazioni, e soprattutto non ha il controllo emotivo delle situazioni, il campo diventa un suk