Lazio, slitta la prima giornata di Serie A con l'Atalanta: esordio con il Cagliari, derby alla penultima

Prima giornata posticipata. Lapesca l’Atalanta nel sorteggio del calendario della Serie A 2020/21. La gara contro i nerazzurri però non si disputerà il 19 settembre come da programma: la Dea ha chiesto e ottenuto lo slittamento (insieme all’Inter) per aver concluso solo ad Agosto l’impegno nelle coppe europee. L’esordio vero e proprio della formazione di Simone Inzaghi sarà contro il Cagliari alla Sardegna Arena il 27 settembre. Alla terza giornata il match con l’Inter all’Olimpico. Poi Sampdoria, Bologna e Torino. Alla settima la sfida con la Juventus in casa. Si continua con Crotone, Udinese, Spezia, Hellas Verona e Benevento di Pippo Inzaghi. Il 20 dicembre Lazio-Napoli e tre giorni dopo la trasferta contro il Milan a San Siro. Si prosegue con Genoa, Fiorentina, Parma e il derby, previsto per il 17 gennaio in casa. Il ritorno con i giallorossi sarà il 16 maggio alla penultima giornata. Ultimo atto il 23 maggio: Sassuolo-Lazio al Mapei Stadium.