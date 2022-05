Lazio, scattano le prove tattiche anti Sampdoria: tutti a disposizione di Sarri tranne Pedro

Prosegue la preparazione della Lazio alla prossima sfida, stavolta con la tattica protagonista. Sarà determinante confermare lo stesso risultato del Picco allo stadio Olimpico dove nelle ultime due gare è arrivato un solo punto. Avvisata perciò la Sampdoria, altra formazione ligure contro la quale i biancocelesti vorranno incrementare la striscia di successi di fila ora arrivata a 8. Tutti discorsi che interesseranno fino a un certo punto Sarri, rimasto a discutere di questioni extra campo solamente al termine dell’allenamento col ds Tare. Quest’ultimo ha seguito l’allenamento da bordocampo assieme all’ex biancoceleste Marco Parolo che, accompagnato da Matri, è stato protagonista di un’intervista a Milinkovic che andrà in onda prossimamente su Dazn.

Lazio, Sarri dà il via alla fase tattica: ecco chi si gioca il posto contro la Sampdoria

Tornando a ciò che ha detto il campo, Sarri ha dato il via definitivamente alla preparazione tattica anti Samp. Prima un riscaldamento tecnico e poi largo alle prove. Due 4-3-3 che prima hanno attaccato la stessa porta e poi sono stati schierati contrapposti. Il Comandante si porterà dietro qualche dubbio soprattutto in difesa con il ballottaggio tra Patric e Luiz Felipe. Oggi è toccato all’italo-brasiliano agire accanto ad Acerbi (di nuovo in gruppo), ma è ormai noto quanto a Sarri piaccia mischiare le carte nei giorni antecedenti al match. Non dovrebbero esserci grandi sorprese a centrocampo invece, dove è previsto il rientro dal 1’ di Leiva e Luis Alberto anche se nel pomeriggio non sono stati schierati sulla stessa linea mediana. Unico assente Pedro, ancora alle prese con i problemi al polpaccio della gamba destra e a rischio anche per la sfida contro la Juventus visto che di sicuro salterà la Sampdoria.